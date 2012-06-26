Yorum ve sorularınızı bekliyoruz. * zorunlu alanı gösterir Adınız:* Eposta:* Konu:* İleti:* CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu):*
186 thoughts on “İletişim”
icmal dergisinin her sayısını takip edebileceğim internet sitesi var mı? bir kaç tane buldum ama hangi ay ve hangi sayı belli değil.
geçmiş sayılara da ulaşabileceğimiz bir site var mı?
yenimesaj,icmal, mesaj haber… sitelerini takip etmeye çalışıyorum ama site güncellenmesi yok gibi bir şey…
çok az şey değişiyor.
güncel konularda dini ve siyasi bilgi almak, yorumlarınızı okuyup takip etmek istiyorum. bana yardımcı olursanız seviniirm saygılar kolay gelsin
Dediklerinizle ilgileniyorum yakında dergimizi internetten de okuyabileceğiz inşallah. İlginiz için teşekkür ederiz.
selamün aleyküm,
imam rıza ve imam muhammed bakır eserlerinin fiyatlarını öğrenebilir miyim?
ayrıca hocamızın eserlerinin fiyatlarını da öğrenebilir miyim.
başta imam muhammed bakır ve imam rıza olmak üzere diğer eserlerin fiyatlarını öğrenebilir miyim?
diğer ehli beyt eserleri mevcuttur.
0/506/3092884
selam İCMALDERGİSİ….. AYRICA ( ÖĞÜT DERGİSİ) dergi yönetimi derginize abone olmadan evvel ( eğer abonelik le çalışıyorsanız) sizden ricam incelemek amaçlı örnek dergilerinizin (aile çocuk gençlik vs. ekleride varsa )sayılarınızdan yollarsanız sevinirim allah rızası için bekliyeceğim daha sonra size döneceğim adres selçuk avşar yunus emre mah .özsoy sok no 21 boğazköy arnavutköy ist. 05379481708 ayrıca abimin e posta adersi iletilerinizi buna atabilirsiniz m_enes-@hotmail.com mutlaka bekliyorum vesselam AYRICA VARSA SİZDEN RİCAM ÖĞÜT DERGİSİ NİDE HALA YAYINLANIYORSA ABONE OLMA TALEBİM VAR YOKSA EĞER SİZDEN RİCA EDEREK ESKİ SAYILARDAN YOLLARSANIZ SEVİNİRİ ALLAH RIZASI İÇİN VESSELAM BEKLİYECEĞİM …
selam dergi yönetimi derginize abone olmadan evvel ( eğer abonelik le çalışıyorsanız) sizden ricam incelemek amaçlı örnek dergilerinizin (aile çocuk gençlik vs. ekleride varsa )sayılarınızdan yollarsanız sevinirim allah rızası için bekliyeceğim daha sonra size döneceğim adres selçuk avşar yunus emre mah .özsoy sok no 21 boğazköy arnavutköy ist. 05379481708 ayrıca abimin e posta adersi iletilerinizi buna atabilirsiniz m_enes-@hotmail.com mutlaka bekliyorum vesselam
0539xxxxxxx İmam-ı Hüseyin efendmizin hayatını anlatan kitabın ücreti nedir?
sayın muharrem bayraktar beyefendinin sizin yayın evinizden yakın zaman da çıkan çan kulesindeki müslümanlar adlı eserini sizin site dahil hiç bir site den satın alamıyoruz narden alabileceğimizi söyleyebilirmisiniz .şimdiden allah razı olsun
Günlük 13-14 saatlik performansla Kur’an-ı Kerim “oku”maya devam eden; Daimi Huzur-u Alâ’da yaşayan kariblerdenim. Prof. Dr. Haydar Baş hocamın İmam Ali kitabımında aktardığı bilgiyle bütünleşmek ve de aktarılanı aktarıldığı tarzda yaşamak gönlüme aksettiğinden; bu muhteşem esere nasıl ulaşabilirim, Can Dostlarım?
Gönül can dostum saygıdeğer hocam Prof. Dr. Haydar Baş hocam ve cümle hizmet edenler: ALLÂH SELÂM saadetinin huzur müreffehliğindeki selamette olasınız.. Cümlenize Muhammedî Sevgilerimle..
Ahmet Rauf KANTARCI
05346554195
Merhaba
ben yurtdisinda ikamet etmekteyim, Yurtdisindan Siparis verme Imkanimiz bulunuyormu ? Eger bu imkan mevcutsa Sürec ve ödeme hakinda bilgilendirmeniz rica olunur ayrica Kitaplarin özelikle Ehlibeyt-Kitaplarinin Fiyatlarini bildirirseniz seviniriz..
tesekürler..
Hasan Keskin
kitablarin fiyatlarini veya ehl’beytin kitablarinin fiyatini ogrenmek istiyorum ilginize tesekkurler
sselamu-aleykum merhabalar , ben ayhan abtulov bulgaristan tirgovisteye baali ruets koyundenim.32 yasindayim.sofia yuksek islam enstitusinden meezunum.5 kusur sene tirgovistede imamlik gorevindedim,2 aydir kovume dondum ve chalismalarima devam ediyorum.bir chok koyun mevlid ve cenaze merasimlerini yapmaktayim.neredeyse islamiyet sadece bu merasimlerle yasatiliyor.bunu deyistirmek istiyorum.bunun ichinde yardima ihtiyacim vardir; yasin supralari(latinceside olmali) ,dua kitaplari(achiklamasida olmali) ,chocuklar ichin dini hikayeler , dini chocuk kitaplari,chucuklara dini chocuk vsd leri,dini boyama kitaplari,takkeler,bas ortuleri,tespihler ve akliniza ne gelirse oretmek ichin. irtibat ichin 00359877466741 sizin chevreniz genistir umarim ayarlayabilirsiniz istediklerimi veyahutta depolarinizda bulunan ve satilamayanlardan da olabilir yollamaniz en chabuk ve en kolay ve en az ucretlen metro otobusunle olacaktir veyahut telefon verip bizim bir arkadas size ulasip arabasinla bize getirecektir
umarim bizim chorbada sisiznde tuzunuz olacaktir.insallah mektubum okunup silinmez esselamaleykum hich olmassa kitaplardan birer taane caami mizin kuchuk kutuphanesine rica ederim
sselamu-aleykum merhabalar , ben ayhan abtulov bulgaristan tirgovisteye baali ruets koyundenim.32 yasindayim.sofia yuksek islam enstitusinden meezunum.5 kusur sene tirgovistede imamlik gorevindedim,2 aydir kovume dondum ve chalismalarima devam ediyorum.bir chok koyun mevlid ve cenaze merasimlerini yapmaktayim.neredeyse islamiyet sadece bu merasimlerle yasatiliyor.bunu deyistirmek istiyorum.bunun ichinde yardima ihtiyacim vardir; yasin supralari(latinceside olmali) ,dua kitaplari(achiklamasida olmali) ,chocuklar ichin dini hikayeler , dini chocuk kitaplari,chucuklara dini chocuk vsd leri,dini boyama kitaplari,takkeler,bas ortuleri,tespihler ve akliniza ne gelirse oretmek ichin. irtibat ichin 00359877466741 sizin chevreniz genistir umarim ayarlayabilirsiniz istediklerimi veyahutta depolarinizda bulunan ve satilamayanlardan da olabilir yollamaniz en chabuk ve en kolay ve en az ucretlen metro otobusunle olacaktir veyahut telefon verip bizim bir arkadas size ulasip arabasinla bize getirecektir
umarim bizim chorbada sisiznde tuzunuz olacaktir.insallah mektubum okunup silinmez esselamaleykum
selam. ben Azerbaycandan Baküden yazıyorum. Dr. Haydar Başın bir kaç kitapını sipariş etmek isterdim. acaba Azerbaycana sipariş kabul ediyormusunuz?
Hazreti Muhammed
İmam Hasan
İmam Huseyin
İmam Zeynalabiddin
İmam Muhammed Bakir ve İmam Caferi Sadık
sizden sabıesızlıkla cevab bekliyor olucam. teşekkür ederimş
+994506419956
+994552419956 numaralarından ve ulviya83@gmail.com emailinden bana ulaşa bilirsiniz.
prf dr haydar başın yaınevinizde yayınlanan cennet bahçesi dua kitabınndan temin etmek istiyorum 2003 te yayınlanmış olan kitap
büyük mana insanı haci mustafa hayri öğüt hazretlerinin aziz hatırasına ithaf edilen kitap.
selamlar
abdulkadir çerçi
prf dr haydar başın cennet bahçesi dua kitabını temin edebilirmiyiz
icmal yayınları no:30 İSBN 975-7081-11-6
SELAMLAR
ABDULKADİR ÇERÇİ
5054902644
Eserlerinizin Fiyatları Nelerdir Özellikle Ehli Beyt Kitapları?
Eserlerin Fıyatları Nedir Özellikle Ehli Beyt Eserleri
05356352658
prof.dr.haydar baş ehl-i beyt kitap seti 9 lu fiyat rica ediyorum
prof.dr.haydar baş 9 lu ehl-i beyt kitap seti ücret rica ediyorum. 533 4296946
S.a.
Hocamızın Ehli Beyt külliyatını almayı düşünüyorum. Tüm serinin fiyatını ve alabileceğim bir web siteniz mecut mu?
İyi çalışmalar
Sayın hocamız Prof. Dr. Haydar BAŞ’a ait bulunan Ehl-i Beyt kitaplarına nasıl ulaşabiliriz, nasıl sipariş edebiliriz ve kitapların ücretleri nedir?
Saygılarımla…
merhabalar.ben ehl-i beyt kitaplarini satin almak istiyorum fakat kitaplarin fiyatlari ile ilgili bilgi sitenizde yer almiyor.mumkunse kitaplarin fiyat listesini bana yollarmisiniz.Bunlar disinda ben almanya da yasiyorum kitaplari buraya gönderme imkaniniz var mi? Eger gonderme imkaniniz varsa odeme nasil yapilmali?kargo suresi ve fiyati ile ilgili bilgi verirseniz cok sevinirim.
Saygilar…
merhaba,
icmal dergisi için üyelik fiyatlarını öğrenek istiyorum.
odeme şekli de rica.
tsk
merhaba,
icmal dergisi üyelik için dün mesaj atmıştım. bilgi gelmedi. telefon açtım cevap veren olmadı.
lütfen dergi üyelik fiyatı ve odeme koşulları hakkında bilgi verebilir misiniz?
tsk
S.a.
Ben Haydar Hocamızın tüm ehli beyt kitaplarını almak istiyorum. Serinin hepssi ne kadar ayrıca bunları satın alabileceğim taksitli internet siteniz var mı ?
merhaba,
icmal dergisine abonelik fiyatını ve odeme koşullarınızı ogrenemk isterim.
tsk
sayın hocam yıllardır kitap pazarlama işi yaptım son beş yııldır da kiırtasiye dükanım vardı.market ,bakkal,milyoncu ve AVMlerden dolayı iş yapamadığımız için kırtasiyemizi kapatmak zorunda kaldık.siz de uygun görürseniz sizin eserlerininzi okuyucularına ulaştırmak isterim. SAYGILARIMLA.
Ehl-i Beyt Kitapları almanyada nasil alabilirim ve ya almanya siparisnis varmi
Kitaplari yurt disinada gönderiyormusunuz, mesela Almanyaya??
Merhaba,
Bildiğiniz gibi milli ekonomi modelinin yedi uluslararası konferansı yapıldı. Konferans tebliğlerinin tamamını almak istiyorum. Bende beşinci (bursa konferansı tebliği) konferans mevcut.Teşekür ederim.
mili ekonomi kitabını almak istiyorum anadolu yakası pendik tarafında oturuyorum kitaba en yakın nasıl ulaşabilirim birde fiyatı falan hakkında bilgi verebilirmisiniz
Yayınlarınız arasında bulunan;
-Rahemtülalemin Hz.Muhammed
-İmam Huseyn
-İmam Hasan
-Hz.Fatıma
-Hz.Ali
-Atatürk’ün Hutbewleri
kitaplarınıza ulaşmak, satınalmak istiyorum.
Bilgi bekliyorum.
HAYDAR BAS hocamizin tum kitaplarini alevi kultur dernegimize almak
istiyoruz fiyatlarini yazmamisiniz bu konuda indiri fiyatlari nasil bilgi verebilirmisiniz
saygilar
ehlibeyt kitaplarının fiyatı ne kadar telefonla ulaşamadım size
Ana sayfada Muharrem Bayraktarin Dogum yili yanlis yazilmis arz ederim
basarilarinizin devamini dileriz saygilar sunariz…
benden acizane bir şiir yayınlarsanız memnun olurum
Prof.Dr HAYDAR BAŞ
Vatanım satılmış, topraklar gitmiş
İhanet edenler meydana inmiş
Yiğidim diyenler kaybolup gitmiş
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Alparslan’ım yasta Fatihim yasta
Hacı Bektaş veli , yunusum yasta
Şafakta dalgalanan bayrağım yasta
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Kimisi AB ci kimi bilmem ne
Kimi vatikana çıkmış sefere
Kimi ABD nin daim emrinde
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Anamın gözünde yaşlar tükenmiş
Yeni doğan bebe bile borçlanmış
Gençliğim tükenmiş ümidi bitmiş
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Kerkük’te gözyaşım sele dönüşmüş
Kıbrıs ta askerim işgalci olmuş
Coniler Mehmet’ti çuvala koymuş
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Anadolu; güzel yurdum boynunu bükmüş
Akan ırmaklarım kuruyup gitmiş
Bülbüler susup ta çakallar ürmüş
İşte bu zamanda çıktı Haydar baş
CEMİL BEKTAŞ
Prof.Dr HAYDAR BAŞ
Vatanım satılmış, topraklar gitmiş
İhanet edenler meydana inmiş
Yiğidim diyenler kaybolup gitmiş
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Alparslan’ım yasta Fatihim yasta
Hacı Bektaş veli , yunusum yasta
Şafakta dalgalanan bayrağım yasta
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Kimisi AB ci kimi bilmem ne
Kimi vatikana çıkmış sefere
Kimi ABD nin daim emrinde
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Anamın gözünde yaşlar tükenmiş
Yeni doğan bebe bile borçlanmış
Gençliğim tükenmiş ümidi bitmiş
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Kerkük’te gözyaşım sele dönüşmüş
Kıbrıs ta askerim işgalci olmuş
Coniler Mehmet’ti çuvala koymuş
İşte bu zamanda çıktı Haydar Baş
Anadolu; güzel yurdum boynunu bükmüş
Akan ırmaklarım kuruyup gitmiş
Bülbüler susup ta çakallar ürmüş
İşte bu zamanda çıktı Haydar baş
CEMİL BEKTAŞ
Merhabalar, Haydar Bey’in Milli Ekonomi ve Sosyal Devlet Milli Devlet kitaplarının ücreti ve bunlara nasıl ulaşabileceğimize dair bilgi rica ediyorum. Selamla. Alper Erdik
haydar baş hocanın ehli beyt kitablarını almak istiyorum azerbaycana göndereceğim lütfen bilgi verin
SAYIN HAYDAR BAŞ’IN EHLİBEYT KÜLLİYATI KİTAPLARININ TOPLAM FİYATINI ÖĞRENMEK İSTİYORUM
selamun aleyküm. merhabalar şiir kitabı basıyormusunuz paketleriniz varmı .
bisürü yayın var ama kazanacaksa ihvan kardeşlerimizin kazanmasını isteriz kitap paketleriniz varsa bilgilendirebilirmisiniz
Sayın Yetkili
aşağıdaki eserlere sahip olmak istiyorum.
fiyatlarını ,teslim sürelerini ve ödeme şeklini bildirmeniz ricasıyla iyi çalışmalar dilerim.
Mektubat
İman ve insan
Makalat
Sosyal devlet milli devlet-Mem.
Veda hutbesinde insan hakları
Kadın hakları-Niçin Türkiye
İmam Cafer es Sadık-Zeynel Abidin-Muhammed Bakır-Rıza
Saygı ve Selamlarımla
Hasan Tüysüz
SELAMUN ALEYKUM Ehlibeyt kullıyatını almak ıstıyorum acak ogrencı oldugumdan dolayı fıyatı hakkında bılgı almak ıstıyorum yardımlarınızı beklıyorum hayırlı gunler…
Milli ekonomi modeli kıtabını ankaradan bulamadım.. Bir kitapçı var mı??Yoksa ödemeli fiatı nedir..hoşçakalın..
Iyi aksamlar,
Muharrem Bayraktar’in kisa biyografisinde 1985 dogumlu diye yaziyor..sanirim yanlislik olmus…
milli ekonomi modeli isimli kitabı almak istiyorum.
ACARSAN UN MAKARNA FAB.KAMİL ŞERBETÇİ BULVARI :44 BAŞPINAR-ŞEHİTKAMİL/GAZ,İANTEP
almanyada yasiyorum ve ehlibeyt külliyatlari siparis etmek istiyorum. lütfen siparis icin iletisim icin bilgi rica ediyorum
allah razi olsun
saglicakla kalin
naciye
merhaba;
ben Prof. Dr. HAYDAR BAŞ hocanın tüm eserlerinin ayrıntılı fiyatını öğrenmek istiyorum. bana bu konuda detaylı bir e-posta atabilir misiniz. şimdiden teşekkürler.
DERGEVERLİ OCAM SELLAM HZ İMAM ALİ KULTURUNU TANİTMA VE YAŞATMA ADİNDA DERNEK KURDUK CEM EVİNE DONUŞTURDUK YERİMİZDEN KUTUPHANEKURDUK VE SİZLERİNİZDE BİZLER UCRETSİZ YARDİM SİZLERİNDE BİR ESERİNİZ KALMA İSTERMİSİNİZ AYDİNLİ MAH KONAŞLİ MEFKİ MENEKŞE SOK NO 5 TUZLA İSTBA BAŞKAN ALİ KAMBER KİRMİZİKAYA NEVZAT ASLAN . 0536 270 90 79 SAYGİLARİM ARZEDERİM
Selamün Aleyküm.Ehl-i Beyt serisindeki herbir kitaptan 1 (bir) adet gönderirseniz memnun olurum.
Selamun aleykum. İlk olaraq Cenabi Allahdan sizlere uzun omur ve muveffeqiyyetler arzu ediyoruz. Sizin kitaplarinizi cok okudum ve cok deyerlendirdik. Amma Azerbaycanda bulmak çok zor ve dostlarimiz sizin kitaplarinizin Azericeye tercuma olunmasi arzusundalar. Yardim etsenin kitaplarinizin tercuma olunmasinda hizmet ederis. Büyük hurmet ve ehtiramla sizin Azeri sevenleriniz
MİLLİ EKONOMİ MODELİ-HAYDAR BAŞ
MİLLİ EKONOMİ MODELİ/PROF.DR.HAYDAR BAŞ
OKUL CD GÜNGÖR PLAZA NO:21 K:7 KAVACIK/BEYKOZ/İSTANBUL
beb bulgaristanda imamim.sizden chesint kitap istemistim.ozellikle Haydar hocamizin kitaplarindan birer adet camimizin kutuphanesine istemistim.gonderecez dediniz ama gondermediniz. adresi yaziyorum;istanbul sultan gazi 1cebe mahallesi 2476 sokak no43 ikinci kat zehra sirin tel;05543486760..kitaplari gonderdine bir mail atarmisiniz. saygilarimla kitaplarin uzerine para ile satilmaz yazabilirsiniz
Salamun aleykum! men Azerbaycandan yaziyom. prof. Haydar Bashin ahli-beyt kitaplarini almak istiyordum. lutfen bana yardimci olun. teshekkurler
sselamu-aleykum merhabalar , ben ayhan abtulov bulgaristan tirgovisteye baali ruets koyundenim.32 yasindayim.sofia yuksek islam enstitusinden meezunum.5 kusur sene tirgovistede imamlik gorevindedim,5 aydir kovume dondum ve chalismalarima devam ediyorum.bir chok koyun mevlid ve cenaze merasimlerini yapmaktayim.neredeyse islamiyet sadece bu merasimlerle yasatiliyor.bunu deyistirmek istiyorum.bunun ichinde yardima ihtiyacim vardir; yasin supralari(latinceside olmali) ,dua kitaplari(achiklamasida olmali) ,chocuklar ichin dini hikayeler , dini chocuk kitaplari,chucuklara dini chocuk vsd leri,dini boyama kitaplari,takkeler,bas ortuleri,tespihler ve akliniza ne gelirse oretmek ichin. bide caami mize kutuphane yapiyorum onada dini ve osmanliyi anlatan kitap talep ediyorum irtibat ichin 00359877466741sizin chevreniz genistir umarim ayarlayabilirsiniz istediklerimi hich olmazsa sizin yayinlarinizdan birer taane caamimizin kutuphanesine hediye edersiniz yardim ederseniz su adrese gonderin ISTANBUL SULTAN GAAZI 1 CEBE MAHALLESI 2476 SOKAK NO43 IKINCI KAT ZEHRA SIRIN TEL;05543486760 kitaplarin uzerine para ile satilmaz yazabilirsiniz onlar arabasinla bize getirecektir
umarim bizim chorbada sisiznde tuzunuz olacaktir.insallah mektubum okunup silinmez esselamaleykum beklemekteyim
Saygideger icmal yayinlari ekibi,
öncelikle hepinizi saygiyla selamliyorum! Ben Almanya’dan Can Burak Naz, 23 yasindayim ve Prof. Dr. Haydar Bas’i cok seviyor ve takdir ediyorum.
Uzun süredir hocamizin kitaplarini getirtme imkanini ariyorum ama ne yazikki bitürlü bir yolunu bulamadim. Almanyada yasiyor olmama ragmen nasil ulasabilirim Profesörümüzün kitaplarina? Almanya’ya siparis imkani yokmu?
Sevgiler ve Selamlar
Can Burak Naz
Merhaba,
Almanyadan siparis verebiliyormuyuz?
slm,
Danimarkadan size yaziyorum burada sizin adiniza faaliyet gosteren ergunay elma adli sahisin yaptigi abes tavirlardan dolayi Gruptan ayrilan sonralarida problem cikaran sahsi uygun birdille tarafinizdan uyarmaniz rica ederim Haydar hoca aleyhine herangibir durum icerisinde bulunmayan bu kizin istegi olayin daha fazla buyumemesidir pesini ve evinin etrafında gezmeleri,olayin buyuyupte baska ailelerin duymamasini rica ediyoruz.Bu kızın yaşlı annesi ikazı yetmemiş ailesinin az olmasından yararlanmasın lütfen.
SelamünAleyküm;
Saygıdeğer üstad hocamınız “Milli Ekonomi Modeli” kitabına nasıl sahip olabilirim? Telefondan ulaşılamıyor?
Sayın yazar: Prof. Dr. Haydar BAŞ’ın Milli Ekonomi Modeli adlı kitabını almak istiyorum. Kitaba ulaşabileceğim satış noktalarının bir adresini, kitabın satış fiyatını benimle paylaşırsanız çok sevinirim.
İlgiliye iyi çalışmalar dilerim.
Merhaba İcmal Yayınları;
AKP ve Fethullah Gülen tarafından islam dinin nasıl kendi çıkarları için kullandığı, dinin nasıl siyasete alet edildiğini ve bunu akabinde nesilde nasıl değişmelerim meydana geldiği hususunda kaleme aldığım ve yayınlanması ile birlikte kitabıma verdiğim isim ile gündeme oturacak kitabımın yayınlanması için sizden bilgi almak istiyorum.
Buradaki amacım sadece İslam dinine hizmet etmekle birlikte, susarak dilsiz şeytan olmamaktır!
Saygı ve selamlarımla…
Cengiz KORKMAZ
Merhaba İcmal Yayınları;
AKP ve Fethullah Gülen tarafından islam dinin nasıl kendi çıkarları için kullandığı, dinin nasıl siyasete alet edildiğini ve bunu akabinde nesilde nasıl değişmelerim meydana geldiği hususunda kaleme aldığım ve yayınlanması ile birlikte kitabıma verdiğim isim ile gündeme oturacak kitabımın yayınlanması için sizden bilgi almak istiyorum.
Buradaki amacım sadece İslam dinine hizmet etmekle birlikte, susarak dilsiz şeytan olmamaktır!
Saygı ve selamlarımla…
Cengiz KORKMAZ
Milli ekonomi modeli kitabını satın almak istiyorum bana geri dönüş sağlanmıştınız. Sipariş hattı telefonunuzun yazıkki kaldırıp cevaplama zahmetinde bulunmuyorsunuz
Cok Degerli Icmal Yayınlari Yoneticileri ,
Ilk once Sizleri Bakü sehrinden selamlar ve bu övülmege deger
calismalarinizda basarilar dilerim.
Sizlere yazmakta maksadim burada ulasa bilmedigim degerli kitaplarinizla
ilgilidir.
“Milli Ekonomi Modeli”
“Sosyal Devlet Milli Devlet
“İman ve İnsan”
“Hikmetin Sırları”
“Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler”
“İslam ve Mevlana”
“Makalat”
“Mektubat”
Rica ederim bu kitaplarinizi temin konusunda yardimci olunuz.
Birbasa sizlere yazmak kararina geldim.
Beni anlayisla karsilayacaginiza inaniyor ve Olumlu cevap verseniz yazin adresimi Yazip gondererim postayla gondererdiniz
Cok Degerli Icmal Yayınlari Yoneticileri ,
Ilk once Sizleri Bakü sehrinden selamlar ve bu övülmege deger
calismalarinizda basarilar dilerim.
Sizlere yazmakta maksadim burada ulasa bilmedigim degerli kitaplarinizla
ilgilidir.
“Milli Ekonomi Modeli”
“Sosyal Devlet Milli Devlet
“İman ve İnsan”
“Hikmetin Sırları”
“Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler”
“İslam ve Mevlana”
“Makalat”
“Mektubat”
Rica ederim bu kitaplarinizi temin konusunda yardimci olunuz.
Birbasa sizlere yazmak kararina geldim.
Beni anlayisla karsilayacaginiza inaniyor ve Olumlu cevap verseniz yazin
adresimi Yazip gondererim postayla gondererdiniz
Sayın Yetkili,
Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli kitabını nerden ve nasıl alabilirim.Konuyla ilgili dönüş yaparsanız sevinirim…
İyi Çalışmalar,
Çiğdem BOĞATIR
Sayın baylar kitabımı bastırmak ve dağıtmayı sizinle yapmak istiyorum.Cevabınızı dilerim
SELAMÜN ALEYKÜM HOCAM
Canab-ı Allah çalışmalarınızı hayırlara vesile eylesin. Hz. Mehdi’nin hayatını ilgili kaynaklardan okurken zuhurattan öncesi üzerinde yoğunlaştığımızda zuhurattan önce hakkında o kadar olumsuz propaganda yapılan, kötülenen, hayatın dışına itilen, her türlü eza ve cefaya uğratılan insan yaşadığı toplumda bilinir mi bilinmez mi.Doğal olarak bilinir. İlgili kaynaklardan biliyoruz ki o tanınan biri olmayıp unutulduğu bir zamanda Canab-ı Allah onu ortaya çıkaracaktır.Kendisine Allah(c.c.) tarafından yardım edildiğinden kendisinin Mehdi olduğunu bildiğinide biliyoruz.Hz. Mehdi’nin hayatını okuduğumuzda Hz. Mehdi’ye nasıl bir hayatın reva görüldüğü ve kendisine biçilen kefenlerden biliyoruz.Günümüzün en büyük sorunlarından biri Müslümanların grup taassubu içersinde olduklarından dolayı kendilerinden başkalarını görmemeleri veya görmemezlikten gelmeleridir.
Ve bizler, ve bizler…
‘Muhakkak ki müminler kardeştir.’ Ferman-ı İlâhisine gönülden bağlanacak,
Vücudun azâları gibi birbirimizin derdi ile dertlenip, sevinçlerimize ortak olacaktık.Olacaktık ki birbirimizden haberimiz olsun.Şu anda kimin kimden haberi var.Doğru dürüst kim kimdir bile bilinmiyor. Tabiiki bize düşen daima Hüsnü zan içerisinde bakmaktır.Eğer gerçekten Müslümanlar samimi olarak birbirlerine karşı duyarlı olup bir vücudun azaları gibi bir bütün içersinde kendilerini görselerdi şimdiye kadar Hz. Mehdi’den eğer yaşıyorsa İnşallah yaşıyordur haberdar olurlardı. Kimbilir haberleri vardır da işlerine gelmiyordur.Ama herkesin birbirinden çok iyi haberdar olduğundan da eminim.Demek ki”Muhakkak ki müminler kardeştir”.Ferman-ı İlâhisine gönülden bağlılık noktasında bir sorun var.
Hocam size şunu sormak istiyorum ben küçükken Hz. Mehdi’nin hayatını okurken Peygamberlerin hayatlarına olan benzerliği bölümünde Hz. İsa’ya olan benzerliğinin Hz. Mehdi’ninde tıpkı Hz. İsa gibi yerine kendi benzerinin öldürüleceğini okumuştum.Hangi kaynak olduğunu hatırlamıyorum.Şu an mevcut kaynaklar bu tür benzerliği anlatmıyor.Bu konuda sizlerin tespitini öğrenmek istemiştim. Allah(c.c.)sizlerden razı olsun.Herşeyin en güzelini Allah(c.c.) bilir
Merhaba ben azerbaycanda yashiyorum.Hocani cok seviyorum ve kitaplarini sizden siparish etmek istiyorum.azerbaycana kargo ile gonderim yapa biliyormusunuz?
bana hikmetin sirlari,zikrullah kitaplari lazim.fiyatini ve kargo shartlarini gonderirseniz mesajla sevinirim
teshekkur ederim
Kitap gönderim adresi :
Marsh Sigorta Reasurans Brokerliği A.S./ Maya Akar Center,Buyukdere Caddesi No:100,102 K:4 Esentepe-İstanbul
Milli ekonomi modeli ve Sosyal devlet milli devlet Kitapları
Gönderim Adresi : Marsh Sigorta Reasurans Brokerliği A.S./ Maya Akar Center,Buyukdere Caddesi No:100,102 K:4 Esentepe-İstanbul,
Milli ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet Milli Devlet kitapları
İyi çalışmalar;
Ehl-i Beyt kitaplarının fiyatlarını öğrenmem mümkün mü teşekkürler.
Merhaba sizden istirhamım eğer mümkünse elinizde bulunması muhtemel üretim fazlası,ihtiyaç fazlası kitap,dergi,eğitici yayınlar gibi
veya kullanmadığınız farklı eşyalarınız eski yeni farketmez varise sizin adınıza derneğimiz tarafından kullanılmak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere corbada sizinde tuzunuz olması hasebiyle sizin gibi gönlü yüce hayır sahiplerinden ricada bulunuyorum saygılar…
YILDIZELİLİLER KALKINDIRMA DERNEĞİ
Başkanı Birol ÇELİK
0546 571 1971
yildizelililer_dernegi@hotmail.com
AHİ EMİR CAD NO 24 MERKEZ / SİVAS
merhaba.. Sultanahmet de derginiz nerede satılıyor… nereden temin edebilirim?..
selam ,ehlibeyt kitap serisinin fiyatlarini ogrenebilirmiyim saygilarimla
Ben yurd disinda yasiyorum.
Sizlerden bir ricada bulunacam ben, prof.dr.haydar basin yazdigi kitaplari siparis etmek istiyorum bir turlu ulasamiyorum .yurd disindan bir yardimci olsaniz nasil,ulasabilirim lutffen .
ehlibeyt setinin fiatını ögrenmek istiyorum
ehliberyt setinin fiatını ögrenmek istiyorum
Milli Ekonomi Modeli,Sosyal Devlet Milli Devlet kitaplarına nasıl temin edebilirim bilgilendirme yaparsanız sevinirim…Selam ve Saygılar…
emre bilginin dikatine:
ben boran sahin zize dun yazdigim mesajda nerden oldugumu ,
belirtmemistim,ben belcika dan yaziyorum ve orda ikamet etmekteyim,
ben de prof.dr. haydar basin butun ehlibeytin kitaplarini siparis etemek istiyorum lutfen Bilgi verirseniz sevinirim saygilarimla.
boran sahin
tarafınızdan bana gönderilen MİLLİ EKONOMİ MODELİ ve SOSYAL DEVLET MİLLİ DEVLET kitaplarının ücretini İş Bankası Hesabınıza (şube no:5620,hesap no:1230107) yatırdım…Bilginize Sunarım…SELAMLAR,SAYGILAR…
Selam aleykum ve hayirli Ramazanlar..!
İmam Ali,MEM-in ve ya Sosyal Devlet Milli Devlet eserinin inglizceleri varmi ? Heyecanla cevabinizi bekliyorumm.
Sayqilarla
Selamünaleyküm
Üstadımızın Ehli Beyt serini edinmeyi okumayı çok istiyorum. Maddi durumum olarak nakit o kadar vermeye gücüm yok kredi kartıda kullanmıyorum. farklı bir taksit yolu ile almam nasıl mümkün olur.
Allah rızası için bu konuda yardımınızı bekliyorum.
Muharrem Değirmen
Bursa Orhangazi
Güncel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
mrblar, biz daha önceden sipariş vermiştik. şimdi ise İmam Mehdi ve İmam Mehdi’nin Babası İmam Hüseyin -ül Asker’in kitaplarını sipariş vermek istiyoruz
merhaba,
Ben sizi Azerbaycandan rahatsız ediyorum.
konu sayın Prof. Dr. Haydar Baş ın Hz. Fatima ve İmam Ali kitabları ile ilgili. Şu an her iki kitab elimde mövcut fakat bana word ve ya pdf formatında olması lazım. Nedeni ise Azerbaycanda çok tanınmış bir kişi olan Veraga Almazov isimli gözden özürlü olan bir yazara yardımcı olmam. Sayın Veraga Almazov gözden özürlü olduğu için kitabları yalnız özürlü insanlar için tasarlanmış özel bilgisayarın yardımı ile okuya biliyor. Bu güne gibi bir çok kitabları okuması üçün sayın Veraga Almazova yardımcı olduk. Bu konuda bize yardımcı olmanızı rica ediyorum.
saygılarımla,
Mais Yusifov
Selamün Aleyküm,
ben Halil Güler,Almanyada hikamet etmekteyim ve bu Yaz Bursaya Tatile geldim.Ben Büyük Saygi Deger Hocamiz Prof. Dr.Haydar BAS i
Yurtdisinda devamli Proglamlarini izlemekteyim.Allah onu ve ekibini basimizdan eksik etmesin.
Ben Prof.Dr. Haydar Basin Degerli Kitablarindan faydalanmak istiyorum.Öncelikle MEM kitabini okumayi heyecanla bekliyorum.
Bu Kitablari Bursadan yetkili yerlerden alabilirmiyim.
Vaya Büyük Hocamizla Istanbulda görüsme imkani olabilirmi.
Bunu Sahsen kendisini ve ekibini tanimak ve Tanismak isterdim.
Bunu Degeli Hocamiza haberdar edersiniz cok memnun olurum.
Herkese Saygilar ve Sevgiler,
Iyi calismalar
Halil Güler
Haydar Bas’in milli ekonomi modeli kitabinin ucretini ogrenmek istemistim.Ben su an yurt disindayim eger istedigim kitabi bulabilirsem bir akrabam araciliginda elime gecicek.Eve teslim edebiliyormusunz istedigimiz kitaplari?son olarak haydar bas in kuresel ekonomi modeli diye bir kitabi varmi?en kisa zamanda bana geri donerseniz sevinirim simdiden tesekkur ederim…
Selamun Aleykum, size mail ile ve telefonla ulaşmaya çalışdım fakat başaramadım. İnşallah bu şekilde ulaşabilirim. Kör bir abimiz için sayın hocamız Prf.Dr. Haydar Baş ‘ın İmam Ali ve Hz. Fatıma kitaplarının soft(dijital) hallerine ihtiyacımız var. Allah rızası için yardımcı olur musunuz?
Haydar Bas milli ekonomi modeli kitabinin fiyatini ogrene bilirmiyim .Eger kitabi siparis edersem nasil ulasir bana?
Selamlar,
“Miili ekonomi modeli” kitabinizi yollamanizi rica edecegim.bir iktisatci olarak esere cok merak uyandirdiniz.adres:burgan yatirim,gazipasa bulvari,karadayi is merkezi,kat:6 daire:10 seyhan/adana
Tesekkur ederim,selamlarimi iletirim.
iyi çalışmalar,
ben Cem Vakfı-Alevi İslam Din Hiz.leri dedesiyim, sizin yayınlarınızdan Sn. Haydar BAŞ’ın VEDA HUTBESİNDE İNSAN HAKLARI adlı kitabı hakkında bilgi almak ve kitap’ın fiyatını öğremek istemiştim, yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla
sayın yetkili
ben icmal dergisine abone olmak istemekteyim.bu konu ile ilgili bana gerekli desteği sağlamanızı rica eder iyi çalışmalar dilerim
adres: molla gürani mah eminali yaşin sk gül ap 9/3 fatih istanbul
size bir ileti gönderdim henüz bir cvp alamadım..
icmal dergisine abone olmak istiyorum.Beni bilgilendirirmisiniz.
Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli kitabından 1 adet adresime göndermenizi rica ederim.
Ömer Şahinkaya
Schaeffler Ltd. Şti.
Aydın Sok. No:4. Kat:2
Nispetiye Mah.
34340 Beşiktaş İstanbul
HAKİKATLER
HAKK TEALANIN NİZAMI ASLA AMA ASLA DEĞİŞMEZ,NİZAMIN TEMEL TAŞIDA ADALETTİR,ADALET İSE HAKK TEALANIN BİRLİĞİNİ VARLIĞINI BENİMSEMEKLE VE KABUL ETMEKLE BAŞLAR BU SEBEPTEN HAKK TEALANIN NİZAMINDA BATILIN YERİ HİÇ BİR ŞEKİLDE YOKTUR TABİKİ BATILA UYANLARINDA YERİ YOKTUR…BATIL HAKK TEALANIN İSİMLERİ ARASINDA HİÇ BİR ŞEKİLDE BULUNMAZ NEDENİ İSE HAKK İSMİNE VE NİZAMINA TERSTİR VE ÇELİŞKİLİDİR,HAKK TEALANIN YÜCELİĞİNE LAYIK BİR İSİM DEĞİLDİR,VE ADALET BİR DENGEDİR,BU DENGENİN UNSURLARI İSE BİR VARLIĞIN KENDİ HAKKINI HUKUKUNU KORUYUP KOLLADIĞI GİBİ BAŞKA VARLIKLARIN DA HAKKINI HUKUKUNU KORUYUP KOLLAMAKTIR.SİSTEMLER İSE BAMBAŞKADIR HER SİSTEM KENDİ GÜVENLİĞİNİ VE VARLIĞINI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN KENDİ HAKKINI HUKUKUNU KORUYUP KOLLADIĞI GİBİ SİSTEMİN TEMEL TAŞI OLAN HALKININ DA HAKKINI HUKUKUNU KORUYUP KOLLAMALIDIR… BUNU YAPMAZ İSE ZULMEDER… UNUTMAYINIZKİ SİSTEMLER HALKA HİZMET İÇİN VARDIR ÖNCELİKLİ VASFI ADALET ÇERÇEVESİNDE HALKA HİZMET OLDUĞU GİBİ VERGİLER GİBİ VE GÜVENLİK GİBİ UNSURLARLA VARLIĞINI SÜRDÜREBİLMESİDİR… UNUTULMAMALIDIRKİ ADALETTEN UZAK KANUNLARIN BİR HÜKMÜ YOKTUR,ADALETTEN UZAK HÜKÜMLERİNDE BİR HÜKMÜ YOKTUR… ADALETTEN UZAK KANUNLAR KOYAN VARLIKLARIN DA BİR HÜKMÜ YOKTUR…İNSANOĞLU ŞEREFLİ KILINMIŞTIR ŞEREFLİ KILINMAK BİR VAAD DİR BU VAAD İSE EY İNSAN NERDE OLURSAN OL ŞEREFLİ VE HAKK ÜZERİNE YAŞATILACAKSIN DEMEKTİR İŞTE BU SEBEPTEN İNSANOĞLU ŞEREFSİZLİK YAPMAZ BU SEBEPTEN İNSANIN ŞEREFSİZLİK YAPTIĞI GÖRÜLÜRSE O İNSANOĞLUNA ZULÜM EDİLMEKTEDİR…HER VARLIK ÖZGÜR İRADESİNDE YAŞAMALI HAKK TEALANIN DİLEMESİ BUDUR HİÇ BİR VARLIK BAŞKA BİR VARLIĞIN İRADESİNİ KONTUROL EDEMEZ YADA BİR VARLIĞIN İRADESİ BAŞKA BİR VARLIĞIN İRADESİNE TESLİM EDİLEMEZ BU ZULUMDÜR…SİSTEMLER KENDİLERİ ARASINDA FARKLILIKLAR GÖSTERİR LAKİN BİR HAKİKAT VARKİ HER SİSTEM BİR ÖNDER YADA GRUP TARAFINDAN KURULMUŞTUR BU SEBEPTEN KURULAN SİSTEMLER O GRUBUN VEYA ÖNDERİN ADALET ANLAYIŞI İLE AYAKTA TUTULMAYA ÇALIŞILIR BU DA ZULMÜ VE ZALİMLİĞİ DOĞURUR… KİŞİLERE GÖRE ADALET OLMAZ ADALET ESASINDA HAKK TEALANIN KOYDUĞU BİR DENGEDİR BU DENGEDE HAKK TELANIN NİZAMINI ORTAYA ÇIKARIR BU DENGEYİ BOZMAYA ÇALIŞMAK VEYA NİZAMI KALDIRMAYA ÇALIŞMAK HELAKI MEYDANA GETİRİR…SİSTEMLERDE HAKK TEALANIN NİZAMI AYAKTA TUTULMALI HAKK TEALANIN NİZAMI ENTEĞRE EDİLMELİ VE HAKK TEALANIN NİZAMI İLE TOPLUMLAR YÖNETİLMELİDİR BU BAĞLAMDA TABİKİ SİSTEMLERDEKİ HAKK TEALANIN NİZAMI TOPLUMUN HER KESİMİNE YANSITILMALIDIR…BİR SİSTEMDE SİSTEMİ KURAN ÖNDER KİŞİ VEYA SİSTEMİ KURAN GRUPLAR SİSTEMİN VARLIĞI SÜRESİNCE ÖN PLANDA TUTULURSA MUTLAK SÜRETTE O SİSTEMDE ZULÜM VARDIR… BİR SİSTEMDE SİSTEMİ KURAN ÖNDER VEYA GRUP O SİSTEMİN ADALET MEKANLARINDA RESİMLERİNİ SÖZLERİNİ VEYA DÜŞÜNCELERİNİ BARINDIRMAMALIDIR,ANCAK HAKK TEALANIN NİZAMI İLE EŞDEĞERDEKİ DÜŞÜNCELER,FİKİRLER VE SÖZLER O SİSTEMİN ADALET MEKANLARINDA BULUNABİLİR… ADALET KAVRAMI HİÇ BİR VARLIĞA AİT DEĞİLDİR ADALET KAVRAMI HAKK TEALANIN ASLA AMA ASLA DEĞİŞMEYECEĞİ NİZAMINA AİTTİR VE BU SEBEPTEN VARLIKLARIN YÖNETİLDİĞİ SİSTEMLERDEKİ ADALET MEKANLARINDA BİR VARLIĞIN KENDİSİNE AİT RESMİ VEYA TAŞTAN YAPILMIŞ PORTRESİ VEYA KİŞİSEL SİSTEME ÖZGÜ DÜŞÜNCELERİ BARINDIRILAMAZ…
İNSANOĞLU ŞEREFLİ KILINMIŞTIR BU SEBEPTENKİ ŞEREFSİZCE BİR YAŞAM SÜRMEZ ŞEREFİ HAYSİYETİ VE ONURU İÇİN YAŞAMAYA HAKKI VARDIR BUNU HİÇ BİR VARLIK HİÇ BİR ŞEKİLDE ELİNDEN ALAMAZ ALMASI İSE ŞEREFSİZLİKTİR ÇÜNKÜ İNSANOĞLU KENDİ TERCİHİ DOĞRULTUSUNDA HAKK YOLUNU SEÇMİŞ VE BU SEBEPTEN DE HAKK ÜZERİNE YAŞAMAYADA HAKK KI VARDIR HER VARLIK KENDİ TERCİHLERİ İLE YAŞAR VE BU TERCİHLER İSE O VARLIĞIN GELECEKTEKİ KADERİNİ ŞEKİLLENDİRİR VE BELİRLER…HAKK YOLUNU TERCİH EDEN VARLIKLARIN İFFETLİ YAŞAMAYA DA HAKK LARI VARDIR HER VARLIK KENDİ İLMİ VE AKLI DOĞRULTUSUNDA İFFETİ BELİRLEMİŞ O DOĞRULTUDA YAŞAMLARINI SÜRDÜRMÜŞTÜR…İFFET ERKEK İÇNDE KADIN İÇİNDE BİR ŞEREFTİR HAYSİYETTİR,ONURDUR…İFFETİN GERÇEK ANLAMI İSE MAHREMİYET VE HAKK KI OLMAYANA EL SÜRMEMEKTİR GÖZ DİKMEMEKTİR…İŞTE BU SEBEPTENDİRKİ KADINLARIN BAŞLARINI ÖRTMEYE HAKK LARI VARDIR BU HAKK KI HİÇ BİR DÜZEN VE HİÇBİR SİSTEM ELLERİNDEN ALAMAZ ALMALARI DOĞRULTUSUNDA İSE O SİSTEM O DÜZEN ŞEREFİN TERSİNİ YAPMIŞ OLUR…İFFETİN ESASI İSE SADAKAT İLE EŞDEĞERDİR,BU YARATICIYA SADAKAT EŞE SADAKAT KENDİ TOPLUMUNA SADAKAT HATTA VE HATTA CANLI CANSIZ VARLIKLARA SADAKATE KADAR GİDER…ŞEREFLİ KILINAN İNSANLAR DAKİ KADINLARIN BAŞLARINI ÖRTMELERİ ÖNCELİKLİ OLARAK YARATICIYA SADAKATTEN GEÇER SEBEBİ İSE BAŞLARI AÇIK OLARAK GEZEREK KARŞI CİNSTEN OLAN ERKEKLERİ YOLDAN ÇIKARMAMAKTIR BU BİR SAÇ MESELESİ DEĞİLDİR BU ŞEREFTEN HAYSİYETTEN VE ONURDAN ANLAMAYAN VARLIKLARIN HİÇ BİR ŞEKİLDE ANLAMAYACAĞI BİR MESELEDİR…
NOT: HAKK TEALA DİLEMEDEN KUL DİLEYEMEZ BU BAĞLAMDA HAKK TEALANIN İZNİ İLE SİZLERİ UYARIYORUM UYARILARI DİKKATE ALMAYANLAR HELAKA KADAR GİDER VE SONUÇ OLARAK HELAK OLUR…
MUSTAFA LAL
CEP TEL: 0 533 428 21 30
ADRES : MİLLET MAHALLESİ 7200. SOKAK YÜKSEK OBA ONUR SİTESİ B.BLOCK NO:5 DAİRE:6
YILDIRIM — BURSA
Sayın Genel Başkanım ve Muhterem Hocam Prof. Dr. Haydar Baş Bey
Öncelikle çalışmalarınızda başarılar diler saygılarımızı sunarız. Haklı davanızda ve çalışmalarınızda sonuna kadar yanınızda olduğumu belirtirken üzerimize ne düşüyorsa bir gazeteci olarak sonuna dek sizlerleyiz. Sizin bu kadar gayretinizi ve çabanızı ne yazık ki personeliniz göstermiyor. Daha önce de talebinizi ilettin bizlere oraya yazı yaz, buraya yaz diye mail aracılığı ile yanıt verildi. Sizlerin gayretine rağmen personelinizin bürokrasiye sığınma hastalığı bizleri üzmektedir. Kurumunuzun bastırmış olduğu yayınlardan gazete olarak faydalanmak arzusu içindeyiz. Sizlerinde malumu yerel gazetelerimizin maddi durumları ortadadır ve sizlerin desteği ile okurlarımıza ulaşacağımızın kanaatindeyiz. Göndereceğiniz yayınların gazetemiz kitaplığında yer alıp okurlarımız ile bilgi paylaşımı noktasında yardımlarınızı bekler Belediyenizin yayınlarınızı-kitaplarınızı göndermenizi saygılarımla arz ederim.
Muharrem Değirmen
Orhangazi Güncel Gazetesi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ADRES: Muharrem Değirmen Orhangazi Güncel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Camikebir Mah. Hafız Sait Sk. No:1/1 16800 Orhangazi-Bursa
Sayın Başkanım
Öncelikle çalışmalarınızda başarılar diler saygılarımızı sunarız. Haklı davanızda ve çalışmalarınızda sonuna kadar yanınızda olduğumu belirtirken üzerimize ne düşüyorsa bir gazeteci olarak sonuna dek sizlerleyiz. Sizin bu kadar gayretinizi ve çabanızı ne yazık ki personeliniz göstermiyor. Daha önce de talebinizi ilettin bizlere oraya yazı yaz, buraya yaz diye mail aracılığı ile yanıt verildi. Sizlerin gayretine rağmen personelinizin bürokrasiye sığınma hastalığı bizleri üzmektedir. Kurumunuzun bastırmış olduğu yayınlardan gazete olarak faydalanmak arzusu içindeyiz. Sizlerinde malumu yerel gazetelerimizin maddi durumları ortadadır ve sizlerin desteği ile okurlarımıza ulaşacağımızın kanaatindeyiz. Göndereceğiniz yayınların gazetemiz kitaplığında yer alıp okurlarımız ile bilgi paylaşımı noktasında yardımlarınızı bekler Belediyenizin yayınlarınızı-kitaplarınızı göndermenizi saygılarımla arz ederim.
Muharrem Değirmen
Orhangazi Güncel Gazetesi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ADRES: Muharrem Değirmen Orhangazi Güncel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Camikebir Mah. Hafız Sait Sk. No:1/1 16800 Orhangazi-Bursa
iyi günler;
Milli ekonomi modeli kitabını satın almak istiyorum fiyatı ve nasıl alacağım konusunda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.
1)RAHMETEN LİL ALEMİN HZ. MUHAMMED(SAV)
2)İMAM MEHDİ
3)İMAM RIZA
4)İMAM MUHAMMED BAKIR
5)İMAM ZEYNEL ABİDİN
6)İMAM CAFER SADIK
SADIK KİTAPLARINI BANA 50 TL DEN SATATACAĞINIZA ANLAŞTIK.ÖDEME KAPIDA OLACAK.
ADRES:ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1, BULVAR KILINÇASLANLAR UN FABRİKASI İSTASYON MARDİN
Ehlibeyt Külliyatının toplam fiyatı hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
milli ekonomi modeli kitabını almak istiyorum.
saygılarımla,
SMMM BİLAL ŞAHİN
MİLLİ EKONOMİ MODELİ KİTABINI ALMAK İSTİYORUM.
SAYGILARIMLA
SMMM BİLAL ŞAHİN
MİLLİ EKONOMİ MODELİ KİTABINI ALMAK İSTİYORUM
SMMM BİLAL ŞAHİN
merhaba sizinle çalışmak kitaplarınızın satışını yapmak istiyoruz . iyi çalışmalar diler nice güzel , sağlıklı bayramlar dileriz .zerdüşt kitabevi
merhabalar… ehlibeyt külliyatının kitaplarının tek tek fiyatları ve toplam bedeli ne kadar acaba…… iyi çalışmalar…
Prof. Dr. Haydar Başın Ehli Beyt Külliyatındaki kitapların fiyatı konusunda bilgi almak istiyorum.
not.daha once hocamizin butun kitaplarindan bizim caamimize vakf edecektiniz gondermediniz.baska kitaplarada ihtiyacimiz var sselamu-aleykum merhabalar , ben ayhan abtulov bulgaristan tirgovisteye baali ruets koyundenim.32 yasindayim.sofia yuksek islam enstitusinden meezunum.5 kusur sene tirgovistede imamlik gorevindedim,10 aydir kovume dondum ve chalismalarima devam ediyorum.bir chok koyun mevlid ve cenaze merasimlerini yapmaktayim.neredeyse islamiyet sadece bu merasimlerle yasatiliyor.bunu deyistirmek istiyorum.bunun ichinde yardima ihtiyacim vardir; yasin supralari(latinceside olmali) ,dua kitaplari(achiklamasida olmali) kuran mealleri ,chocuklar ichin dini hikayeler , dini chocuk kitaplari,chucuklara dini chocuk vsd leri,dini boyama kitaplari,takkeler,bas ortuleri,tespihler ve akliniza ne gelirse oretmek ichin. bide caami mize kutuphane yapiyorum onada dini ve osmanliyi anlatan kitap talep ediyorum irtibat ichin 00359877466741sizin chevreniz genistir umarim ayarlayabilirsiniz istediklerimi kitaplarin uzerine para ile satilmaz yazabilirsiniz
umarim bizim chorbada sisiznde tuzunuz olacaktir.insallah mektubum okunup silinmez esselamaleykum beklemekteyim NOT.ELIF BA KITAPLARI,SADECE ARAPCHA KURAN VE DERGI LUTFEN GONDERMEYIN.ONLARDAN BIZDE BOL BOL VAR gondermek ichin iki yol var ya metro otobusunle yada posta ile.hangisini secherseniz ona gore adres verecem.baska sorulariniz varsa sorabilirsiniz.
Cok Degerli ICMAL Yayin Yoneticiler,
Ilk once Sizleri Azerbaycanin Bakü sehrinden selamlar ve bu övülmegedeger calismalarinizda basarilar dilerim. Sizlere yazmakta maksadim burada ulasa bilmedigim degerli kitaplarinizla ilgilidir.
“imam mehdi”
“milli ekonomi modeli”
“sosyal devlet milli devlet”
“hikmetin sirlari”
“iman ve insan”
“makalat”
“mektubat”
Lütfen!Rica ederim bu kitaplarinizi temin konusunda yardimci olunuz. Birbasa sizlere yazmak kararina geldim. Beni anlayisla karsilayacaginiza inaniyor ve Olumlu cevap verseniz yazin adresimi Yazip gondererim postayla gondererdiniz
Cok Degerli ICMAL Yayin Yoneticiler,
Ilk once Sizleri Azerbaycanin Bakü sehrinden selamlar ve bu övülmegedeger calismalarinizda basarilar dilerim. Sizlere yazmakta maksadim burada ulasa bilmedigim degerli kitaplarinizla ilgilidir.
“imam mehdi”
“milli ekonomi modeli”
“sosyal devlet milli devlet”
“hikmetin sirlari”
“iman ve insan”
“makalat”
“mektubat”
Lütfen!Rica ederim bu kitaplarinizi temin konusunda yardimci olunuz. Birbasa sizlere yazmak kararina geldim. Beni anlayisla karsilayacaginiza inaniyor ve Olumlu cevap verseniz yazin adresimi Yazip gondererim postayla gondererdiniz
sselamu-aleykum merhabalar , ben ayhan abtulov bulgaristan tirgovisteye baali ruets koyundenim.32 yasindayim.sofia yuksek islam enstitusinden meezunum.5 kusur sene tirgovistede imamlik gorevindedim,10 aydir kovume dondum ve chalismalarima devam ediyorum.bir chok koyun mevlid ve cenaze merasimlerini yapmaktayim.neredeyse islamiyet sadece bu merasimlerle yasatiliyor.bunu deyistirmek istiyorum.bunun ichinde yardima ihtiyacim vardir; yasin supralari(latinceside olmali) ,dua kitaplari(achiklamasida olmali) kuran mealleri peygamber hayatini anlatan kitaplar hadis kitaplari ve kartellari ,chocuklar ichin dini hikayeler , dini chocuk kitaplari,chucuklara dini chocuk vsd leri,dini boyama kitaplari,takkeler,bas ortuleri,tespihler ve akliniza ne gelirse oretmek ichin. bide caami mize kutuphane yapiyorum onada dini ve osmanliyi anlatan kitap talep ediyorum irtibat ichin 00359877466741sizin chevreniz genistir umarim ayarlayabilirsiniz istediklerimi kitaplarin uzerine para ile satilmaz yazabilirsiniz
umarim bizim chorbada sisiznde tuzunuz olacaktir.insallah mektubum okunup silinmez esselamaleykum beklemekteyim NOT.ELIF BA KITAPLARI,SADECE ARAPCHA KURAN VE DERGI LUTFEN GONDERMEYIN.ONLARDAN BIZDE BOL BOL VAR
HAYDAR HOCAMIZIN KITAPLARINDANDA BIRER ADET CAAMIMIZE VAKF EDERMISINIZ
icmal dergisine veya yeni mesaj gazetesine yazı göndermek için ne yapmamız gerekiyor? bilgilendirirseniz çok memnun olurum.teşekkürler.
İcmal Dergisine veya Yeni Mesaj Gazetesine Makale,yazı vs. Göndermek için ne yapmamız gerekiyor? bilgilendirirseniz çok memnun olurum.Teşekkürler!
merhaba sizden MEM kitabını istemiştim , hemen yollayacağınızı söylediniz 10 gün olmasına rağmen henüz elime geçmedi , lütfen geri dönüş yaparsanız verdiğim telefon numarasından memnun olurum saygılar
Selâmün Aleyküm
Ben Sayın Haydar Baş hocamın tüm Ehl-i Beyt kitaplarının serisini almak istiyorum ve bunları Amasyada ki Kur-an ve Ehl-i Beyt derneğine hediye edeceğim fiyat konusunda bana yardımcı olurmusunuz.
Saygılarımla ;
iyi çalışmalar
Hayırlı işler.
ehlibeyt kitaplarının 10 adet (imam mehdi-hz.muhahammed imam rıza-imamılbakır-z.abidin- c.sadık- imam hüseyn-imam hesen hz ali ve fatıma) almak istiyorum fiatları nedir.
Ehli Beyt kitaplarının 1 serisini almak istiyorum. 10 adet kitaptan oluşan bu serinin fiatını lütfen telefonuma bildirirrmisiniz.
haydar başın en son çıkan kitabını istiyorum
iyi günler. ben ehlibeyt külliyatı kitaplarını alacağım.. fiyat aralığını göremiyorum.. yayınlamamışsınız.. fiyat listesini verebilirmisiniz? teşekkürler.
Gençler
Ben Muharrem Bayraktar
1.Tanıtım bölümüne doğum tarihimi 1965 olarak yazın
2.Kitaplarım için arayan oluyor mu?
3.Siteyi kim hazırlıyor?
4.İnsan arada çaya çorbaya çağırır!
teşekkür ederim elinize sağlık güzel eserleri kazandırdığınız için
Allah Razı Olsun
Telefonunuzdan ulaşamıyorum. Ehli beyt kitaplarınız hakkında bilgi edinmek istiyorum. Allah a emanet olunuz.
Merhaba,
Ben Gaziantep Üniversitesinde okumaktayım. Tanıdığım birisi Prof. Dr. Haydar Baş Hocamın Makalat ve Mektubat adlı eserlerini okumam için verdi. Bu iki eser benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden bu eserlerin kütüphanemde bulunmasını istiyorum. Fakat internete baktım bu eserlerin tekrar basımının olmadığını gördüm. Bu eserleri nasıl temin edebilirim?
Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
HAYDAR BAŞ BEYİN MİLLİ EKONOMİ MODELİ KİTABINI ALMAK İSTİYORUM. NASIL ALABİLİRİM VE FİYATI NEKADAR
Selam, izninizle MEM-in ingilizcesinin satishda olub olmadigini sormak istiyordum.Sayqiyla.
selamün aleyküm haydar baş hocam.uzun zamandır ehlibeyt yayınlarınızı takip ediyorum.internet sitenizdeki telefonlardan ulaşmak istedim durumumu anlattım ama boşuna .asgari ücretle temizlikçi olarak çalışıyorum.maaşım 804 lira.ehlibeyt külliyatını almak istedim ama tamamına 600 lira diyorlar.buna gücüm yok karşılayamam.değeerli hocam bana ücretsiz olarak ehlibeyt külliyatının 11 tane kitabın tamamını hediye edermisiniz.. teşekkür ederim. …yeni mahalle. 8,dere sokak, çağlar apartmanı 28-1 eskişehir- tepebaşı.gökhan ay. teşekkür ederim
selamün aleyküm haydar baş hocam.uzun zamandır ehlibeyt yayınlarınızı takip ediyorum.internet sitenizdeki telefonlardan ulaşmak istedim durumumu anlattım ama boşuna .asgari ücretle temizlikçi olarak çalışıyorum.maaşım 804 lira.ehlibeyt külliyatını almak istedim ama tamamına 600 lira diyorlar.buna gücüm yok karşılayamam.değeerli hocam bana ücretsiz olarak ehlibeyt külliyatının 11 tane kitabın tamamını hediye edermisiniz.. teşekkür ederim. …yeni mahalle. 8,dere sokak, çağlar apartmanı 28-1 eskişehir- tepebaşı.gökhan ay.
haydar baş hocam.uzun zamandır ehlibeyt yayınlarınızı takip ediyorum.internet sitenizdeki telefonlardan ulaşmak istedim durumumu anlattım ama boşuna .asgari ücretle temizlikçi olarak çalışıyorum.maaşım 804 lira.ehlibeyt külliyatını almak istedim ama tamamına 600 lira diyorlar.buna gücüm yok karşılayamam.değeerli hocam bana ücretsiz olarak ehlibeyt külliyatının 11 tane kitabın tamamını hediye edermisiniz.. teşekkür ederim. …yeni mahalle. 8,dere sokak, çağlar apartmanı 28-1 eskişehir- tepebaşı.gökhan ay.
selam aleykum hocamin kitaplarini elde etmek istiyorum
salamu eleykum.makalat , islamda zikr ,hıkmetın sırları kıtablarımı varmı?
acil ve onemlıdır.
yakınlarım cocuklarının dergınıze abone ve ıcmal genclık derneklerıne
kabul edılırlerse uye olmalarını arzu etmektedırler. lutfen konu ıle ılgılı
bılgılendırme yaparsanız memnun oluruz. saygı b-ve basarı dıleklerımle,
ACİL VE ONEMLIDIR !
YAKINLARIM COCUKLARINI DERGINIZE ABONMAN ICMAL GENCLIGE DE KABUL EDILIRLERSE UYE ETMEK ISTEMEKTEDIRLER. LUTFEN KONU ILE ILGILI YARDICI OLUR İSENIZ SEVINIRIZ. SAYGI VE BASRI DILEKLERIMLE
Merhaba,
almanyada kaliorum. Kitabi (imam ali) ismarlamak istiorum.
Almanyaya gönderme mümkümü var mi acaba?
Feriha Dincer
Detmolder Str. 421
33605 Bielefeld
Almanya
cep.: 0049 / 173 / 972 28 15
sayın icmal yetkilisi: ben aylık icmal dergisi abonesiyim.dergimin geldiği adresten ayrıldığımdan dolayı.adres yanilemesi yapmak istiyorum.eski adresim.molla gürani mah.emin ali yaşin sk.gül ap.9/3 fatih istanbul..bu adresimin iptal edilip derginin yeni adresime gönderilmesini önemle rica ederim.
yeni adres:50 yıl mah m cad.2096 sk no 6/2 sultangazi istanbul
berkant orhan
Selam Aleykum,
Yurtdisina kitap yolluyormusunuz (Hollanda)?
Kayseri’de bulabilirmiyim bu kitaplari?
Merhaba.Ben Baku-den yazıyorum size .Ben Prof.Dr.Haydar Baş Ehli-Beyt külliyatını nasıl nereden ala bilirim? Ben Türkiyede olduğum zamanda bir çok kitap mağazalarında bile bulamadım.Birde Baku-ye her hangi bir kargo şirketiyle veya PTT-le göndermeniz mümkün mü? Ben parasını bir hesab dersiniz oraya öderim.
Merhabalar.
Atanamayan resim iş öğretmeniyim. şuan 10 günde bir yayımlanan yaygın süreli bir gazetede muhabirlik yapmaktayım.
Adana ilinde muhabir ihtiyacınız olduğu taktirde beraber çalışmaktan mutluluk duyarım .
saygılar. YAVUZ YILDIZ. 0541 8036616
Merhabalar.
Atanamayan resim iş öğretmeniyim. şuan 10 günde bir yayımlanan yaygın süreli bir gazetede muhabirlik yapmaktayım.
Adana ilinde muhabir ihtiyacınız olduğu taktirde beraber çalışmaktan mutluluk duyarım .
saygılar. YAVUZ YILDIZ. 0541 8036616..
merhaba
kitaplarınıza ilgi duyuyorum fakat çok pahalı olduğundan, mahrum kalıyoruz. bu konuda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz
Sayın İcmal Yayınları
05.06.2014 Tarih ve 00054 Sıra Numaralı Abone makbuzu ile kabul etmiş olduğum Bir Yıllık abone sözleşmesinden feragat ediyorum.
Arz Ederim.
merhaba.. Ben tuğba pırlant dedemin yazmış olduğu şiirlere ve yazılara derginizde yer vermenizi istiyoruz. mümkün mü? Yardımcı olursanız sevinirim.
Selamlar..isvicreden yaziyorum bi kac kitab siparis vericektim online olmuyomus galiba odeme nasil olur Bilgi almak istedim telefondan ulasamadim,,bana cevap yazarsaniz sevinir..bu arada kusura bakmayin turkcem pek iyi degil arnavutum : ) sevgiler saygilar
Selam birkac kitap siparis vericektim telefondan size ulasamadim odeme hakkinda Bilgi almak istedim odeme nasi olucak diye tesekkurrler cevap yazarsaniz sevinirim sevgiler saygilar…
HAYDAR’ım GELSİN
Muhammed (sav) Ali’siz Hakka varılmaz
Ali’yi sevmeyen ilmi ne bilsin
Rabbini sevene duvar örülmez
Kaldır perdeleri Haydar’ım gelsin
Eyvah anam eyvah ben Yunus oldum
Bedir de dirildim Uhud’da öldüm
Muhammed (sav) aşkına Ali’yi Sevdim
Ali’yi sevmeyen aşkı ne bilsin
Kaldır perdeleri Üsdadım gelsin
Üsdadım Haydar Baş “insan gönüldür”
Gönül koydum sana gönül, gönül’dür
Hakka giden yolda canım, canın’dır
Canların Canan’ı Haydar’ım gelsin
Modelin’de İş, Aş oyum senindir
Coşdur dereleri Üsdadım gelsin
Alevi’si senin Sünni’si senin
Hepsi genisinde Ehl-i Beyt’in
Açın yollarını Üsdad Seyyid’in
Sarsın yaraları Haydar’ım gelsin
Tüketim yanlısı iktisadımız
Prof. Dr. Baş Üsdadımız
Hazır olsun Cihan, Anadolu’muz
Açsın gül bağları Haydarım Gelsin
Erdoğan Yılmaz
Eğer mümkünse İcmal Ve Yeni Mesaj’da yayınlanmasını istiyorum.
Kitaplarınızı Ankarada satın alabileceğim bir kitapevi varmı.
Adresini gönderebilirmisiniz.
Yok ise kitapları kredi kartı ile taksitli nasıl alabilirim.
İyi Çalışmalar.
ehlibeyt külliyatını almıştım.atatürk hakkında kitap göndereceklerdihenüz gelmedi.baskıdan çıkmadı sanırım.esas sormak istediğim haydar hocam ve ekibinin kur’an meali hakında bir çalışmaları varmıdır bilgi verirseniz sevinirim.kitap sipariş verirsem ödemesi nasıl yapılacak
Selam ve saygılarımla başlayarak mesajıma devam edeyim.Üstadımızın eserlerinin tümüne sahip olma şerefine nail olmak istiyorum.bana bunun hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
Selam, Haydar Baş hocamızın
İMAN VE İNSAN
ve
İSLAM VE MEVLANA
kitaplarını sipariş etmek istiyorum…Temini ile ilgili bilgilerinizi beklerim.
Teşekkürler
İyi çalışmalar dilerim
kitap siparişi ile ilgili gönderdiğim mesaj düştü mü anlayamadım.
verdiğim telefondan dönüş yapabilir misiniz
bilgi almak istiyorum üstad haydar başın imam kazım dan sonra kaç eseri çıktı bilgi almak istiyorum
Yeni Mesaj gazetesi abonelik olmak istiyorum ve evime gelmesini istiyorum. Aktekke mah.sehitler sok. No:33 Kastamonu. Merkez
Yeni Mesaj gazetesi abonelik olmak istiyorum.
KİTAP SİPARİŞİ VERMİŞTİM. 0212 6522424 NUMARALI TELEFONA GELMEDİ. O SİPARİŞ GELECEKMİ GELMEYECEKMİ
KİTAP SİPARİŞİ VERMİŞTİM TELEFON İLE BİR AY GEÇTİ BİR SONUÇ ALAMADIM.
Degerli Ilgililer,
ben ehli beyt ile ilgili kitablarinizi almak istiyorum(10 cilt), ancak Berlinde yasamaktayim. Bu anlamda cözümleyici görüslerinizi almak arzusundayim.
Bu hususla ilgili ilgi ve desteginizi bekler selam ve saygilar sunarim.
Bereket Kamaci
DİNLERARASI DİYALOG (Şartlara uydurulmuş misyonerlik) kitabını almak
istiyorum ama internetten ulaşamadım. Nasıl temin edebilirim? PDF versiyonu var mıdır?
Bilgilendirebilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar,
Şenol
Merhaba,
Ehlibeyt Külliyat kitaplarında indirim yapabilir misiniz?
Kolay gelsin.
Ben Azerbaycanda yasiyorum. Milli ekonomi modeli kitabini nasil ala bilirim. Azerbaycanda satisda varmi?
Ehlibeyt kulliyatinda yer alan Hz Peygamber,Hz Ali ve diger imamlara ait toplam 10 eseri bir koye gonderilmek uzere siparis vermek istiyorum.
Gonderme adresi:Ocak Koyu Muhtarligi KEMALIYE/ ERZINCAN
Tlf:Muhtar Ali GULER- 0538 4979030
Toplam odemesi ne olabilir ve ne zaman gonderebilirsiniz?
ataturk kitap varmi
iyi günler. ben Haydar başın 9 cilt kitabını aldım. bir kezokudum. başkada hiç açmadım . kimseyede vermedim. sufur gibi duruyor. 50 tl ye geri alırmısınız hepsini. teşekkürler.
peygamberimizin hayatı 2 cilt
islamda zikir
islam ve mevlana
veda hutbesinde insan hakları
makalat
mektubat
iman ve insan
din tahripçilerine kuranı kerimin cevabı.
selamın aleyküm imam ali kitabını almak istiyorum kredi kartıyla satışı mümkünmüdür acaba
selamın aleyküm imam ali kitabını kredi kartıyla almak istiyorum mümkünmüdür acaba
Selamun aleyküm,
Sayfayi güncellermisiniz.
Hocamin Tüm eserlerini girermisiniz.
Selamlar
Mustafa Kemâl’in Peygamberimizin (S.A.V.) mezarını yıkılmaktan
kurtardığı ile ilgili bir yazı sunuyorum.
Yazarı derginizde yayınlanmasından memnun olacaktır.
http://www.angelfire.com/mn/atakam/ndex/mezar.html
Kolay gelsin bu ehlibeyt kitabi seti toplam 10 parca hepsini alacagim da acaba indirim filan yapiyomusunuz kolay gelsin
İCMAL DERGİSİNİN ABONELİĞİM VAR. BU YILKİ ÜCRETİNİ YATIRACAĞIM HESAP NUMARASINI VE NE KADAR YATIRILACAĞINI MAİLE ATARSANIZ SEVİNİRİM
Sanırım haberiniz vardır ama, ben de gönderiyorum.
Mustafa Kemâl’in telgrafla Peygamberimizin kabrinin yıkılmasını önlediği doğrudur. Murat Bardakçı, Engin Ardıç ve Kadir Mısıroğlu’nun yorumları yanlıştır. Mekke Şehir Planlaması projesinde ekipbaşı olan Orol Ataman, bu telgrafın metnini Medine Müzesi’nde görmüştür. Okuyun.
http://www.angelfire.com/mn/atakam/ndex/mezar.html
Sayın Muharrem Bayraktar, Kadir Mısıroğlu’nun köyü ile kendi köyü’nü karşı karşıya olduğunu bir yazısında belirtmiş. Merak ettim kendisi ve Mısıroğlu hangi köylü? Cevap verirseniz sevinirim.
Sayın Muharrem Bayraktar, Kadir Mısrıoğlu’nun köyü ile kendi köyünün karşı karşıya olduğunu yazmış merak ettim hem sayın Muharram Bey hem de Mısıroğlu’nun köyü Akçaabat’ın hangi köyüdür? Bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılar.
benim sorgulamam ocak 2016 da / 0(534) 015 23 38 Numarali telefonla ehlibeyit kulluyatini siparis verdim kargoya verilen adres maltepe basibuyuk istanbul adresine getirilen siparisler malesef kitaplarin orijinali olmadigini gorduk ve geri cevirdik haydarbasin ismini tasiyan boyle urunlere yakistiramadim malesef / yeniden siparis versem bana kitaplarin orijinalini istiyorum gonderirseniz ona gore alcam tabiki kontrolden gecirecem lutfen citti olarak cevap istiyorum tesekkurler
Selam ilgili kardeşlerim,
Biz yeni ve küçük bir derneğiz. Okumayı, öğrenmeyi ve öğrendiklerimiz seviyoruz.
Muhterem Haydar Baş hocamızı seviyor ve ilgiyle takip ediyoruz.
Sizden ricam, durumunuz müsaitse, hocamızın kitaplarından ve derginizde derneğimize ücretsiz göndermenizdir.
Saygılarımla,
Tahsin Aslan
Eğitimci Pedegog
vision12x12@hotmail.com
Merhaba, floryadaki yayınevinize gelip kitap almamız mümkün mü? mümkünse yayınevi saat kaça kadar çalışıyor?
Haydar hocanin 2013 yilindan önce yazdigi makalelere ulasabilecegim bir link var mi ? Özellikle yeni mesaj dakiler.
Merhaba,
EhliBeyt kitaplarinizi Almanyada temin etme imkanimiz varmi ?
Selamlar,
Haydar Baş Kitapları Imam Ali ve Hz. Fatima yurtdışına Almanya gönderiyormusunuz?
Sayın Yetkili,
Ben Yeni Delhi Hindistan da ikamet eden bir Türk Vatandaşıyım.
Değerli Hocam Sayın Haydar Baş ın 4 adet kitabını satın almak istiyorum.
Yalnız şunu sormak istiyorum : Bu 4 kitabı DHL KARGO SERVİSİ ile bana göndermeniz mümkün mü ?
Elbette ben önceden sizin banka hesabınıza hem kitapların hem de DHL KARGO nun ücretini göndereceğim.
Siz parayı aldıktan sonra 4 adet kitabı DHL ye teslim edeceksiniz ve onlar bana ulaştıracaklar.
Ben bu şekilde DNR den kitap temin ediyorum. Sanırım siz de yapabilirsiniz.
DHL KARGO buraya kitap göndermek konusunda çok tecrübelidir.
Cevabınızı bekliyorum.
Saygılarımla,
Cihan KARANCI
İstediğim Kitaplar :
1 ) MİLLİ EKONOMİ MODELİ
2 ) SOSYAL DEVLET MİLLİ DEVLET
3 ) MİLLİ EKONOMİ TEBLİĞLER KİTABI
4 ) NİÇİN TÜRKİYE
Merhaba,
bana milli ekonomi modeli adlı eser lazım. Hiçbir kitabevinde satışı bulunmamakta. Temin etmeme yardımcı olursanız sevinirim.
Selametle…
M.Tolga YAVUZ
Selamün aleyküm Milli EKONOMİ modeli İismli kitabı almak istiyorum nasıl alabilirim..saygılar…
Islam adına yayın yapan bu güzide insanlar neden kipları daha uygun fiyatlara vermeyi düsünmüyor
Kolay gelsin 12 imam kitaplarını arsam indiriminiz olurmu