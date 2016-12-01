Ehlibeyt Külliyatı – Prof. Dr. Haydar BAŞ

Açıklama
Çağın Bilgesi Prof. Dr. Haydar Baş’ın, binlerce kaynaktan süzerek oluşturduğu Ehlibeyt Külliyatı, doyurucu bilgileri, sade ve akıcı üslubu ve günümüz meselelerine yol gösteren mutaevasıyla tam bir ilim hazinesi Ehl-i Beyt Külliyatı… Prof. Dr. Haydar Baş Ehl-i Beyt Külliyatı iki cilt Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.a.), Hz. Fâtıma (a.s), İmam Ali (a.s), İmam Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s), İmam Zeynelâbidîn (a.s), İmam Muhammed Bakır (a.s), İmam Ca’fer (a.s), İmam Musâ Kâzım (a.s), İmam Rıza (a.s), İmam Muhammed et-Takî (a.s), İmam Hâdî (a.s), İmam Hasan el-Askerî (a.s) ve İmam Muhammed Mehdi (a.s) olmak üzere toplam on dört cilt eserden oluşmaktadır.