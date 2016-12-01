14 %
OFF

Ehlibeyt Külliyatı – Prof. Dr. Haydar BAŞ

1.400,00  1.200,00 

Çağın Bilgesi Prof. Dr. Haydar Baş’ın, binlerce kaynaktan süzerek oluşturduğu Ehlibeyt Külliyatı, doyurucu bilgileri, sade ve akıcı üslubu ve günümüz meselelerine yol gösteren mutaevasıyla tam bir ilim hazinesi Ehl-i Beyt Külliyatı

Kategoriler: Etiketler: , , , ,

Açıklama

Çağın Bilgesi Prof. Dr. Haydar Baş’ın, binlerce kaynaktan süzerek oluşturduğu Ehlibeyt Külliyatı, doyurucu bilgileri, sade ve akıcı üslubu ve günümüz meselelerine yol gösteren mutaevasıyla tam bir ilim hazinesi Ehl-i Beyt KülliyatıProf. Dr. Haydar Baş Ehl-i Beyt Külliyatı iki cilt Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.a.), Hz. Fâtıma (a.s), İmam Ali (a.s), İmam Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s), İmam Zeynelâbidîn (a.s), İmam Muhammed Bakır (a.s), İmam Ca’fer (a.s), İmam Musâ Kâzım (a.s), İmam Rıza (a.s), İmam Muhammed et-Takî (a.s), İmam Hâdî (a.s), İmam Hasan el-Askerî (a.s) ve İmam Muhammed Mehdi (a.s) olmak üzere toplam on dört cilt eserden oluşmaktadır.

Ek bilgi

Yazar

Prof. Dr. Haydar BAŞ
Yayınevi

İcmal Yayınları
Yayın Yılı

2015
Sayfa Sayısı

9558
Dil

Türkçe

İlgili ürünler