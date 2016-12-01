Ehlibeyt Külliyatı – Prof. Dr. Haydar BAŞ

1.400,00 ₺ 1.200,00 ₺

Çağın Bilgesi Prof. Dr. Haydar Baş’ın, binlerce kaynaktan süzerek oluşturduğu Ehlibeyt Külliyatı, doyurucu bilgileri, sade ve akıcı üslubu ve günümüz meselelerine yol gösteren mutaevasıyla tam bir ilim hazinesi Ehl-i Beyt Külliyatı…