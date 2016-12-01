Hoşgeldin Atatürk Kitabı – Prof. Dr. Haydar Baş

“Gerçek Atatürk’ü biz tanıtacağız” diyen Haydar Baş bu konuda yazacağı Atatürk kitabı ‘nın bir devrim niteliğinde olacağını söylemişti. 10 kasım da tanıtılacak olan Atatürk Kitabı‘nının tanıtım ve imza günü ise 10 Kasım Cuma günü saat 19:30 da Ankara’da Ataköşk Otel’de büyük bir katılım ile gerçekleşti.

Prof. Dr. Haydar Baş,

“Şimdi inşallah bizim Atatürk kitabı ‘mız ( Hoşgeldin Atatürk kitabı )Türkiye’de ve dünyada devrim yapacak. Gerçek Mustafa Kemal Atatürk’ü yazmayı inşallah Cenab-ı Allah bizlere nasip edecek. Dikkat ederseniz her konuşmamda Atatürk’ü anlatıyorum. Sevgili kardeşlerim buna mecburuz çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran şahsın adı, Mustafa Kemal’dir. Bu şahsın yaptığı bu kadar hizmet maalesef üzeri küllendirilmiş ve de yok sayılmıştır. Bazı İngiliz muhibi derneklerine üye olanlar aleyhinde çok iftiralar, sözler söyledi, yazdı. Biz bunları söyledikten sonra firene basıp bir daha ağızlarına Atatürk’ü almıyorlar ve de alamayacaklar. Şimdi sevgili kardeşlerim mademki Mustafa Kemal Atatürk Ehl-i Beyt sülbündendir. O zaman gelin biz de Ehl-i Beyti tanıyalım ama hocam siyaset yapıyorsunuz… Ee oğlum siyaset zaten bu büyük zatları tanımaktır. Bu büyük zevatı tanımayanların ülkeyi getirdikleri yer burası. Bu çukurdan bu insanları, bu milleti, devleti kurtarmak için bütün insanlığa hidayet güneşi olan Allah’ın Kuran’da bize müjdelediği ve sevmemizi emrettiği bu zevatı, Ehl-i Beyt’i tanımamız lazım. Bahsettiğim insanlar peygamber efendimizin aile efradıdır. Bütün dünyaya İslam’ı hemen hemen bu insanlar yaymıştır” diye konuştu.