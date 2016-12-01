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İmam El Hadi Kitabı

70,00  60,00 

Prof. Dr. Haydar BAŞ’ın kaleminden İmam El Hadi Kitabı

999 adet stokta (ön siparişte de kullanılabilir)

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Ürün Açıklaması

İmam El Hadi

İsmail b. Mehran’dan şöyle rivâyet edilmiştir: “İmam Cevad Medine’den Bağdat’a ilk götürülüşünde ona dedim ki: ‘Sana feda olayım! Ben bu götürülmenizden dolayı sizin için endişe ediyorum. Senden sonra imam olarakkime tâbi olacağız?’ Tebessüm ederek bana döndü ve şöyle dedi: ‘Senin sandığın olay bu sene gerçekleşmeyecektir.’ İkinci kez Mu’tasım tarafından tekrar çağrıldığnda ise İmam’ın yanma gittim ve dedim ki: ‘Sana feda olayım! Sen buradan çıkıyorsun, senden sonra kim imam olacaktır?’ İmam sakallları ıslanıncaya kadar ağladı, sonra bana döndü ve, ‘Bu sefer benim akıbetimden endişe etmelisiniz. Benden sonra imam oğlum Ali’dir’ buyurdu…

Ek Bilgi

Yazar

Prof. Dr. Haydar BAŞ
Yayınevi

İcmal Yayınları
Yayın Yılı

2014
Sayfa Sayısı

320
Dil

Türkçe

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