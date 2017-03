İmam Muhammed Et-Taki Kitabı

Ürün Açıklaması

İmam Muhammed Et-Taki

İmam Ebû Ca’fer Muhammed b. Ali b. el-Cevad (a.s.) Ehl-i Beyt İmamları’nın dokuzuncusudur. Annesi: İmam’ın annesi; Nubiyeli, Mursiyeli (Fas’ta ve Sudan’da bir yer) Mariya el-Kıbtî’nin (Resûlullah’ın eşi ve oğlu İbrahim’in annesi) ailesinden geliyordu. Adı, Subeyke ve Reyhane ya da Dürre idi. İmam Rızâ (a.s.) ona Hayzeran adını vermişti. Resûlullah (s.a.a.) Mariye’yi tertemiz câriyelerin en hayırlısı olarak nitelendirmişti. İmam Hasan Askerî (a.s.) şöyle demiştir: “Temiz ve pak yaradılışlıydı. Ümmü veled (çocuk doğurduğu için azad edilmiş câriye) idi. Künyesi Ümmü’l-Cevad ve Ümmü’l-Hasan’dı. Zamanının kadınlarının en faziletlisiydi…