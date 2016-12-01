İmam Musa Kazım Kitabı

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İmam Musa Kazım

Ehl-i Beyt soyunun on iki mübarek İmamından yedincisi olan İmam Mûsâ b. Ca’fer’i, yani İmam Musa Kazım Hazretlerini anlattığımız bu eseri tamamlamamızı sağlayan Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun. İmam Musa Kazım , İmam Ca’fer es-Sâdık’ın oğlu, İmam Ali er-Rızâ’nın babasıdır (aleyhimü’s-selâm). İmam Ali’nin ve Hz. Fâtıma’nın evladıdır, Hz. Hüseyin’in soyundandır, seyyiddir. Tam ismi, Mûsâ bin Ca’fer bin Muhammed Bâkır bin Zeynelâbidin bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Tâlib’dir. İmam Mûsâ b. Ca’fer, karşılaştığı eziyetlere ve kötü muameleye karşı öfkesini yutabilen özelliği ile Kâzım olarak vasfedilmiştir. Hz. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve âlihi) de, Ehl-i Beyt İmamlarının, imametleri konusunda karşılaşacakları eziyeti ve yaşayacakları baskıyı, onların isimlerini tek tek belirterek önlemek istemiştir. “Yenâbiu’l-Mevedde” isimli eserde, Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve âlihi) bu konudaki ikazıyla ilgili şu hadis yer alır…