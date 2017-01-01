Ürün Açıklaması

Eserden Alıntı: Prof. Dr. Baş’ın modeli, sadece sömürülenleri değil, sömürenleri de dengeye taşıyacak kuşatıcı bir model. Prof. Dr. İrina Hundt, Dresden Üniversitesi-ALMANYA

Avrupa Birliği şayet yaşamak istiyorsa, Prof. Dr. Baş’ın Sosyal Devlet anlayışına dönmek zorunda… Model’in AB öngörüsü beni çarptı. Prof. Dr. Cornelia Versteegh, Amsterdam Üniversitesi-HOLLANDA

Estonya ve Letonya, Prof. Dr. Baş’ın modelinden edindikleri yol haritalarıyla kendilerini garanti altına aldı. Prof. Dr. Yuri Kadak, Talinn Üniversitesi -ESTONYA

Rusya, sayın Baş’ın modelini uyguluyor. Prof. Dr. Viladimir Lisiçkin, Bilimler Akademisi-RUSYA

Beni Avrupa’da bir elçiniz kabul ederseniz şeref duyarım. Prof. Dr. Vugar Seidov, Budapeşte Üniversitesi-MACARİSTAN

Sosyal Devlet-Milli Devlet tezi, hem ortak değerleri koruyor, hem de haksız rekabeti önlüyor. Prof. Dr. Patrick Boulogne, Paris Üniversitesi-FRANSA

Prof. Dr. Baş’ın modeli, yeni dönem Rusya’nın başucu kitabıdır Prof. Dr. Victor Minin, Bilimler Akademisi-RUSYA

Almanya, Prof. Dr. Baş’ın Sosyal Devlet anlayışına muhtaç. Prof. Dr. F. R. Grabau, Magdeburg Univeritesi-ALMANYA

Model’in matematiği beni çok etkiledi. Prof. Dr. Herman Knoflache, Viyana Üniversitesi-AVUSTURYA

Beyin göçünü de ancak bu modelle önleriz. Prof. Dr. Algis Dobrovaski, Romeris Üniversitesi-LİTVANYA

Burada, kaynakların sınırsız olduğuna adeta adeta bizzat şahit oldum. Prof. Dr. Stanislav P. Kolosov-RUSYA

Model, kapitalizmin temellerini sarsıyor. Prof. Dr. Peter Fako-MACARİSTAN

İnsana gerçek değeri veren model. Prof. Dr. Francesco Daveri Parma Üniversitesi-İTALYA

Milli Ekonomi İnsanlık için bir şans. Prof. Dr. Martin Maier-ALMANYA

Kavgaları bitirecek model. Prof. Dr. Hans Peter Aubauer, Viyana Üniversitesi-AVUSTURYA