KUR’AN VE SÜNNET IŞIĞINDA BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ NAMAZ

Açıklama

Prof.Dr. Haydar BAŞ‘ın namaz ilmihali ve ya islam ilmihali olarak da bilinen “Kur’an ve Sünnet Işığında Büyük İslam İlmihali” eseri çıktı. Eserin içinden bir bölümü aktarıyoruz;

Resûlullah’ın (s.a.v.) “Namaz dinin direğidir” düsturu üzerine bina edilen muhteşem eser; Hz. Peygamberin, Ehl-i Beyt’in ve İslam büyüklerinin ibadetlerini ve özellikle namaz ibadetini nasıl eda ettiklerini gösteren en kapsamlı çalışma… Kur’an âyetlerine ve Hz. Peygamberin hadislerine dayanarak İmam Azam Ebu Hanife’nin fıkhını temel alan bu başucu kitabında, İmam Ahmed b.Hanbel, İmam Şafiî, İmam Malik ve İmam Ca’fer es-Sâdık’ın ilgili hususlardaki fetva ve hükümlerini de okuyacaksınız.

Eserden Alıntı:” Elinizdeki “Kur’an ve Sünnet Işığında Büyük İslam İlmihali”nin, Hz. Peygamberin “dinin direği” olarak buyurduğu namaz ibadetimizdeki eksiklikleri tamamlamaya, bilmediklerimizi öğrenmeye vesile olmasını niyaz ederiz. Kulluk gayesi ile dünyaya gönderilen insan için inanınız kul olmak en büyük imtihandır. “Her nefis ölümü tadacaktır” buyuruyor Cenab-ı Hak, Enbiya Sûresi’nin 35. âyetinde… Ve Secde Sûresi’nin 9. âyetinde, “… Ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secdeye kapanın” emrini buyurmaktadır. Yani ilk imtihanı bu mânâda melekler yaşamıştır. Melekler bu emre mukabil Âdem’e secde etmişler, yalnız İblis etmemiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle geçer: “Meleklere ‘Âdem’e secde edin’demiştik,hemen secde ettiler; yalnız İblis diretti böbürlendi, inkârcılardan oldu.” (Bakara, 34).”